Совсем недавно мировые ученые открыли возможности 3D-принтеров, и этим машинам пророчили огромный прорыв в развитии техники и науки. Прогнозировалось, что такая технология даже может помочь экологической ситуации в мире. Прошло совсем немного времени, и с помощью 3D-принтера начали печатать огромное количество различных вещей - от деталей для различных механизмов до человеческих органов.

А вот американская компания New Story пошла еще дальше и открыла целый жилой квартал, который создали при помощи 3D-принтера. Техническому прорыву удалось состояться благодаря сотрудничеству New Story с компаниями Icon и Échale. Новый район располагается на юго-востоке Мексики, в городе Табаско.

Гостиная дома. Фото: Joshua Perez for New Story

Стандартные одноэтажные дома площадью 46,5 кв.м, которые есть в районе, включают в себя две небольших спальни, гостиную, ванную и кухню, укомлектованные коммуникациями. По состоянию на сегодняшний день, два дома уже введены в эксплуатацию. Организация решила отдать их нуждающимся семьям, которые смогут выплатить кредит за дом в течение 7 лет (согласно рассчетов, месячная оплата по кредиту составит около 20 долларов). В компании отмечают, что их производство нацелено на то, чтобы сделать жилье более доступным и дешевым, и в следующем году планируют напечатать и заселить жильцами еще 48 подобных домов.

Дома построены в соответствии со всеми архитектурными требованиями, а также способны выдерживать сейсмическую активность, которая нередка во многих регионах Мексики. Технология изготовления такого дома очень проста. Для процесса используется принтер Icon Vulcan II, который изготавливает основу для дома примерно за 24 часа. После этого в сооружении вручную устанавливают двери и окна.

Кухня. Фото: Joshua Perez for New Story

Разработчики признались, что столкнулись с немалым количеством трудностей, прежде чем решились представить публично результат своей работы. Были сложности и с самим принтером, мощность которого высчитывали путем проб и ошибок, и даже в местных осадках, которые периодически портили уже готовые экспериментальные образцы домов.

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