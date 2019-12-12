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12 декабря 2019, четверг, 15:45 75
Lifestyle 2019-12-12T15:45:50+02:00
Українські Новини
Фильм о женщинах Донбасса вошел в шорт-лист престижной премии BAFTA

Фильм о женщинах Донбасса вошел в шорт-лист престижной премии BAFTA

Елизавета Кесельман
Фильм, Номинация, Кинопремия, Британская премия, Донбасс, Фильм о Донбассе
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Анна".Скриншот: vimeo.com

Короткометражный фильм "Анна" Декеля Беренсона о 45-летней матери-одиночке с Донбасса попал в шорт-лист премии BAFTA в номинации "Лучший британский короткометражный фильм". Об этом говорится на сайте Британской киноакадемии.

На лучший британский короткометражный фильм были номинированы 10 кинолент. 

Фильм "Анна" снимали в копродукции Украины, Израиля и Британии. Мировая премьера ленты состоялась 24 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале. Лента вошла в программу Национального конкурса 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

 

Главная героиня короткометражки — 45-летняя Анна с востока Украины, которая одна воспитывает дочь-подростка. Ее жизнь тяжела и беспросветна, и женщина отчаянно хочет ее изменить. Для этого она обращается в брачное агентство, которое знакомит женщин с мужчинами-иностранцами. Роль Анны в фильме сыграла актриса Светлана Барандич.

Как сообщали Українські Новини, ранее Государственное агентство по делам кино намерено договориться с компанией "Солар Медиа интертеймент" (Киев) о предоставлении господдержки на съемки фильма "Бабий Яр" за 49,3 млн гривен.

Также мультфильм "Холодное сердце-2" вошел в шорт-лист номинантов анимационной премии Annie Award-2019, а фильм о мальчике с Донбасса вошел в шорт-лист Оскара-2019.

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