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12 декабря 2019, четверг, 14:16 67
Верховная Рада и партии 2019-12-12T15:00:03+02:00
Українські Новини
Порошенко в Раде процитировал Зеленского и намекнул, что он не лох

Порошенко в Раде процитировал Зеленского и намекнул, что он не лох

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Петр Порошенко, Владимир Зеленский

Экс-президент Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады, комментируя законопроект об особом статусе Донбасса, заявил, что ему "54 года и он не...". Об этом он заявил на заседании Верховной Рады 12 декабря, передает Украинская Правда.

"Мне 54 года и я не... Ну в целом вы поняли откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела (речь идет о деле о возможной госизмене при подписании минских соглашений - Ред.)", - сказал Порошенко. 

Так Порошенко отреагировал на уголовное дело ГБР по поводу его возможной госизмены в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров по содержанию документа "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение минских соглашений".

По его словам, "Европайська солидарность" имеет массу причин, чтобы не голосовать за законопроект о продлении особого статуса Донбасса, однако фракция его поддержит.

"Путин мечтает об отклонении этого закона, голосование "за" помогает нашей армии и нашему государству держать оборону с меньшими потерями, голосование "за" дает возможность украинским дипломатам продолжить свою работу за сохранение коалиции. Мы - государственники, мы не меняем принципы, поэтому мы голосуем за продление действия этого закона", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский приехал на Донбасс, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

Также соцсети взорвались возмущением на хамство Зеленского добровольцам.

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