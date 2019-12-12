Госпогранслужба объяснила, почему пустила пропагандистов из России: они не представились журналистами

Сотрудники Государственной пограничной службы не получали информации о нарушениях законодательства членами съемочной группы телеканала Минобороны России "Звезда", которая могла бы послужить основанием для запрета их въезда в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко Цензору.НЕТ.

"Есть четкий определенный порядок, в том числе и касательно въезда в Украину иностранцев. Такой отдельной категории, как журналисты - нет. Никаких распоряжений, касательной этой группы журналистов (телеканала Минобороны РФ Звезда - ред.) от других правоохранительных органов, что им запрещен въезд в Украину, для пограничников не было. Во время прохождения ими (группой телеканала Звезда - ред.) границы, установленных данных, что они журналисты какого-то российского медиа, также не было. Во время пересечения границы, насколько известно на данный момент, также нет установленных данных о незаконном посещении временно оккупированных территорий Украины, за что предусмотрена ответственность и запрет на въезд в Украину", - сообщил Демченко.

Пресс-секретарь заверил, что пропуск российских журналистов не связан с приглашением президента Украины Владимиром Зеленским во время пресс-конференции по итогам нормандского саммита в Париже: "Когда у пограничников есть информация от других правоохранительных органов, которые отслеживают какие-то антигосударственные действия в адрес Украины, то соответственно таким лицам отказывают во въезде в Украину".

Демченко напомнил, что ранее пограничники "достаточно много раз разворачивали российских журналистов именно из-за того, что они посещали оккупированные территории (это может быть установлено при пересечении границы), и пограничники уже самостоятельно принимали решение".

Напомним, что после того, президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских пропагандиста Соловьева и всех желающих посетить Киев, в столицу приехали первые представители российского пропагандистского телеканала "Звезда".

Ранее пропагандист Соловьев, которого Зеленский приглашал на Донбасс, пожаловался, что ему запрещен туда въезд.