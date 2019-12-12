Держприкордонслужба пояснила, чому пустила пропагандистів із Росії: вони не представилися журналістами

Співробітники Державної прикордонної служби не отримували інформації про порушення законодавства членами знімальної групи телеканалу Міноборони Росії "Зірка", яка могла б послужити підставою для заборони їх в'їзду в Україну. Про це повідомив прес-секретар ДПСУ Андрій Демченко Цензору.НЕТ.

"Є чіткий визначений порядок, в тому числі і щодо в'їзду в Україну іноземців. Такої окремої категорії, як журналісти - ні. Ніяких розпоряджень, дотичних цієї групи журналістів (телеканалу Міноборони РФ Зірка - ред.) від інших правоохоронних органів, що їм заборонено в'їзд в Україну, для прикордонників не було. Під час проходження ними (групою телеканалу Зірка - ред.) кордону, встановлених даних, що вони журналісти якогось російського медіа, також не було. Під час перетину кордону, наскільки відомо на даний момент, також немає встановлених даних про незаконне відвідування тимчасово окупованих територій України, за що передбачена відповідальність і заборона на в'їзд в Україну", - повідомив Демченко.

Прес-секретар запевнив, що пропуск російських журналістів не пов'язаний з запрошенням президента України Володимиром Зеленським під час прес-конференції за підсумками нормандського саміту в Парижі: "Коли у прикордонників є інформація від інших правоохоронних органів, які відстежують якісь антидержавні дії на адресу України, то відповідно таким особам відмовляють у в'їзді в Україну".

Демченко нагадав, що раніше прикордонники "досить багато разів розгортали російських журналістів саме з-за того, що вони відвідували окуповані території (це може бути встановлено при перетині кордону), і прикордонники вже самостійно приймали рішення".

Нагадаємо, що після того, президент України Володимир Зеленський запросив російських пропагандиста Соловйова та всіх бажаючих відвідати Київ, у столицю приїхали перші представники російського пропагандистського телеканалу "Зірка".

Раніше пропагандист Соловйов, якого Зеленський запрошував на Донбас, поскаржився, що йому туди заборонений в'їзд.