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12 декабря 2019, четверг, 12:37 22 Инфографика
Общество 2019-12-12T12:45:02+02:00
Українські Новини
Студенты и школьники мерзнут: проблемы с отоплением остаются в трех областях

Студенты и школьники мерзнут: проблемы с отоплением остаются в трех областях

Таня Войтюк
Отопительный сезон, Отопление, Учебные заведения, Минрегион
Отопление в квартире. Фото: pixabay
Отопление в квартире. Фото: pixabay

Несмотря на то, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что Украине не грозят проблемы во время отопительного сезона, несколько объектов в трех областях до сих пор не подключили к системе отопления.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.

В Минрегион сообщили, что по состоянию на 12 декабря на 100% к отоплению подключены 21 область и Киев. При этом проблемы с отоплением остаются в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях. В частности, проблемы наблюдаются в таких населенных пунктах:

- в Запорожской области - в Васильевском районе не отапливается 1 учебное заведение. Учебный процесс приостановлен. Ориентировочный срок подключения - 15.12.2019;

- в Кировоградской области - в г. Светловодск неотапливаемых 2 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 12.12.2019;

- в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 2 учебные заведения. Ориентировочный срок подключения - 17.12.2019.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров зафиксирует цену на газ на январь-апрель 2020. Тем временем Новый Раздол и Новояворовск получают тепло в штатном режиме.

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