Студенты и школьники мерзнут: проблемы с отоплением остаются в трех областях

Несмотря на то, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что Украине не грозят проблемы во время отопительного сезона, несколько объектов в трех областях до сих пор не подключили к системе отопления.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.

В Минрегион сообщили, что по состоянию на 12 декабря на 100% к отоплению подключены 21 область и Киев. При этом проблемы с отоплением остаются в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях. В частности, проблемы наблюдаются в таких населенных пунктах:

- в Запорожской области - в Васильевском районе не отапливается 1 учебное заведение. Учебный процесс приостановлен. Ориентировочный срок подключения - 15.12.2019;

- в Кировоградской области - в г. Светловодск неотапливаемых 2 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 12.12.2019;

- в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 2 учебные заведения. Ориентировочный срок подключения - 17.12.2019.

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