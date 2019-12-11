подписаться на рассылку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
11 декабря 2019, среда, 21:43 692
Выборы 2019-12-11T21:55:12+02:00
Українські Новини
На сайте ЦИКа Крым был обозначен спорной территорией: карты заменили

На сайте ЦИКа Крым был обозначен спорной территорией: карты заменили

Ярина Вацяк
ЦИК, OpenStreetMap, GoogleMaps, Аннексия Крыма

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изменила на сайте реестра избирателей карты OpenStreetMap на GoogleMaps из-за отображения Крыма спорной территорией.

Об том на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что на сайте в качестве ресурса для слоя карт, на который накладываются избирательные пространственные данные, использовался некоммерческий картографический интернет-ресурс OpenStreetMap.

У этого ресурса есть правило "map what's on the ground" (карта - это то, что есть на самом деле), установленное советом редакторов OpenStreetMap.

Редакторы отображают на карте аннексированный Россией Крым как спорную территорию.

"Центральная избирательная комиссия не имеет никакого влияния на администрирование и формирование политики отображения картографической информации OpenStreetMap", - написал Стельмах.

Он сообщил, что теперь в качестве первичного слоя для отображения геопространственных данных, вместо OpenStreetMap ЦИК будет временно использовать GoogleMaps.

Однако он отметил, что некоммерческая версия Google Maps имеет определенные ограничения в количестве отражений карт на каждом ресурсе, что усложнит использование геопространственной информации, размещенной на сайте Государственного реестра избирателей.

Как сообщали Українськi Новини, авторитетное британское издание The Economist опубликовали видеоролик, в котором использовалось картографическое изображение Украины без Крыма.

Тем временем Apple исправил карты в Росии, указав Крым российским.

Больше новостей о: ЦИК OpenStreetMap GoogleMaps Аннексия Крыма

Архив
Новости
Спасатели нашли еще одно тело под завалами одесского колледжа 22:23
На сайте ЦИКа Крым был обозначен спорной территорией: карты заменили 21:43
Гренландия начала таять в 7 раз быстрее, чем в 90-е: ученые 21:23
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Российский телеканал из "Слуги народа" вырезал для Москвы шутку о Путине 20:57
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Зеленский рассчитывает на максимально долгосрочный контракт по транзиту газа 02:40
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
Малевич и Лобановский – институт нацпамяти будет прославлять новых героев, которые объединяют людей 16:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok