На сайте ЦИКа Крым был обозначен спорной территорией: карты заменили

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изменила на сайте реестра избирателей карты OpenStreetMap на GoogleMaps из-за отображения Крыма спорной территорией.

Об том на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что на сайте в качестве ресурса для слоя карт, на который накладываются избирательные пространственные данные, использовался некоммерческий картографический интернет-ресурс OpenStreetMap.

У этого ресурса есть правило "map what's on the ground" (карта - это то, что есть на самом деле), установленное советом редакторов OpenStreetMap.

Редакторы отображают на карте аннексированный Россией Крым как спорную территорию.

"Центральная избирательная комиссия не имеет никакого влияния на администрирование и формирование политики отображения картографической информации OpenStreetMap", - написал Стельмах.

Он сообщил, что теперь в качестве первичного слоя для отображения геопространственных данных, вместо OpenStreetMap ЦИК будет временно использовать GoogleMaps.

Однако он отметил, что некоммерческая версия Google Maps имеет определенные ограничения в количестве отражений карт на каждом ресурсе, что усложнит использование геопространственной информации, размещенной на сайте Государственного реестра избирателей.

Как сообщали Українськi Новини, авторитетное британское издание The Economist опубликовали видеоролик, в котором использовалось картографическое изображение Украины без Крыма.

Тем временем Apple исправил карты в Росии, указав Крым российским.