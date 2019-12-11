На сайті ЦВК Крим був позначений спірною територією: карти замінили

Центральна виборча комісія (ЦВК) змінила на сайті реєстру виборців карти OpenStreetMap на GoogleMaps через відображення Криму спірною територією.

Про те на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах, передають Українські Новини.

Він повідомив, що на сайті як ресурс для шару карт, на який накладаються виборчі просторові дані, використовувався некомерційний картографічний інтернет-ресурс OpenStreetMap.

У цього ресурсу є правило "map what's on the ground" (карта - це те, що є насправді), встановлене радою редакторів OpenStreetMap.

Редактори відображають на карті анексований Росією Крим як спірну територію.

"Центральна виборча комісія не має ніякого впливу на адміністрування та формування політики відображення картографічної інформації OpenStreetMap", - написав Стельмах.

Він повідомив, що тепер як первинний шар для відображення геопросторових даних, замість OpenStreetMap ЦВК буде тимчасово використовувати GoogleMaps.

Проте він зазначив, що некомерційна версія Google Maps має певні обмеження у кількості відбиттів карт на кожному ресурсі, що ускладнить використання геопросторової інформації, розміщеної на сайті Державного реєстру виборців.

Як повідомляли Українські Новини, авторитетне британське видання The Economist опублікували відеоролик, в якому використовувалося картографічне зображення України без Криму.

Тим часом Apple виправив карти в Росії, вказавши Крим російським.