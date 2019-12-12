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12 декабря 2019, четверг, 06:00 287
Общество 2019-12-12T06:00:02+02:00
Українські Новини
Сегодня киевское метро может изменить работу из-за футбола

Сегодня киевское метро может изменить работу из-за футбола

Анна Рудык
Киевский метрополитен, Метрополитен, Метро
Киевский метрополитен
Киевский метрополитен

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заявляет о возможном ограничении работы станций "Дворец спорта", "Олимпийская и "Площадь Льва Толстого" из-за проведения футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Лугано" (Швейцария) в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в четверг, 12 декабря.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После ее окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в нем.

Механизм применяется во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Как сообщали Українські Новини, на станциях коммунального предприятия "Киевский метрополитен", куда массово приезжают жители из пригорода, в часы пик закрывали двери на вход.

Тем временем Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном: что нельзя делать в метро.

А киевлянин хочет переименовать сразу две станции метро на "зеленой" ветке.

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