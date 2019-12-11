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11 декабря 2019, среда, 20:19 4
Общество 2019-12-11T20:28:22+02:00
Українські Новини
Во Львове устанавливают главную елку: как будет выглядит символ Нового года

Во Львове устанавливают главную елку: как будет выглядит символ Нового года

Ярина Вацяк
Новый год, Рождество, Главная елка, Елка, елка во Львове
Главная елка Львова. Фото: Дивись info
Главная елка Львова. Фото: Дивись info".

Сегодня во Львове на территории бывшего завода "Кинескоп" срубили елку высотой 17,5 метров, которая получит статус главной в городе. Установили ее традиционно на площади перед Оперным театром С. Крушельницкой.

Таким образом 100 тысяч гривен, заложенные в бюджете, пойдут только на украшение дерева. В этом году елка голубя, игрушки почти не будут использовать, в основном акцент направлен на иллюминацию, пишет "Дивись info".

Елка на Сыхове во Львове обойдется налогоплательщикам еще дороже (160 тыс. грн).

В общем Львов три года подряд не платит за главную елку. Впервые это произошло в декабре 2017 года. Тогда дерево в центр города привезли с Брюховичей.

Торжественное открытие главной елки Львова традиционно состоится на праздник Николая, 19 декабря, в 18.00 при участии городского головы Андрея Садового и музыкальных коллективов. Перед засветкой новогодней елки состоится торжественное передачи пластунами Вифлеемского огня мира общине города. Также состоится концерт, на котором выступит Соломия Чубай и львовская группа "Джалапита". Между тем депутаты уже посчитали, во сколько обойдутся елки следующего года. В бюджете Львова на 2020 год на установку двух елок (на проспекте Свободы и Сихове) заложили 300 тыс. гривен.

Главная елка Львова. Фото: Дивись infoГлавная елка Львова. Фото: Дивись info".

Как сообщали Українські Новини, на Новый год-2020 в Киеве будет 30-метровая елка.

В этом году на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.

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