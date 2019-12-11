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11 грудня 2019, середа, 20:19 15
Суспільство 2019-12-11T21:12:06+02:00
Українські Новини
У Львові встановлюють головну ялинку: як буде виглядати символ Нового року

У Львові встановлюють головну ялинку: як буде виглядати символ Нового року

Ярина Вацяк
Новий рік, Новий рік-2020, Різдво, новорічна ялинка, Ялинка у Львові
Головна ялинка Львова. Фото: Дивись info
Головна ялинка Львова. Фото: Дивись info".

Сьогодні у Львові на території колишнього заводу "Кінескоп" зрубали ялинку висотою 17,5 метрів, яка отримає статус головної у місті. Встановили її традиційно на площі перед Оперним театром С. Крушельницької.

Таким чином 100 тисяч гривень, закладені в бюджеті, підуть тільки на прикрашання дерева. В цьому році ялинка голуба, іграшки майже не будуть використовувати, в основному акцент спрямований на ілюмінацію, пише "Дивись info".

Ялинка на Сихові у Львові обійдеться платникам податків ще дорожче (160 тис. грн).

Загалом Львів три роки поспіль не платить за головну ялинку. Вперше це сталося в грудні 2017 року. Тоді дерево у центр міста привезли з Брюховичів.

Урочисте відкриття головної ялинки Львова традиційно відбудеться на свято Миколая, 19 грудня, о 18.00 за участю міського голови Андрія Садового та музичних колективів. Перед засвіченням новорічної ялинки відбудеться урочисте передачі пластунами Вифлеємського вогню миру громаді міста. Також відбудеться концерт, на якому виступить Соломія Чубай та львівська група "Джалапита". Між тим депутати вже порахували, у скільки обійдуться ялинки наступного року. У бюджеті Львова на 2020 рік на установку двох ялинок (на проспекті Свободи і Сихові) заклали 300 тис. гривень.

Головна ялинка Львова. Фото: Дивись infoГоловна ялинка Львова. Фото: Дивись info".

Як повідомляли Українські Новини, на Новий рік-2020 у Києві буде 30-метрова ялинка.

В цьому році на Софійській площі буде класичне європейське Різдво в німецькому стилі і жива новорічна ялинка.

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