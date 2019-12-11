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  • Россия не выполняет принятые в "нормандском формате" обязательства, - штаб ООС
11 декабря 2019, среда, 19:05 120
Политика 2019-12-11T19:05:01+02:00
Українські Новини
Россия не выполняет принятые в "нормандском формате" обязательства, - штаб ООС

Россия не выполняет принятые в "нормандском формате" обязательства, - штаб ООС

Влада Билоус
Влада Билоус
ООС, потерти, Обстрелы, Ситуация в зоне ООС

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в среду, 11 декабря, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции. Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 2 раза обстреляли украинские позиции вблизи Новомихайловки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 1 раз обстреляли украинские позиции возле Зайцево.

На участке разведения №1 ситуация стабильная, на участках разведения №2 и №3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.

Ранее на Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое ранены.

ем временем штаб ООС назвал потери боевиков за неделю.

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