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11 грудня 2019, середа, 19:05 9
Політика 2019-12-11T20:00:02+02:00
Українські Новини
Росія не виконує прийняті в "нормандському форматі" зобов'язання, - штаб ООС

Росія не виконує прийняті в "нормандському форматі" зобов'язання, - штаб ООС

Влада Билоус
Влада Билоус
ООС, Донбас, Ситуація в зоні ООС

Бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в середу, 11 грудня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Російська Федерація не виконує взяті на себе зобов'язання щодо стійкого припинення вогню у відповідності з прийнятим підсумковим комюніке на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у Франції. Так, протягом поточної доби, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових та підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 2 рази обстріляли українські позиції поблизу Новомихайловки і Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики 1 раз обстріляли українські позиції біля Зайцево.

На ділянці розведення №1 ситуація стабільна, на ділянках розведення №2 і №3 тривають заходи щодо дотримування режиму тиші.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заявив, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.

Раніше на Донбасі загинув боєць ЗСУ ще двоє поранені.

Тим часом штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень.

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