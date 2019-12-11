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11 грудня 2019, середа, 18:16 10
Політика 2019-12-11T18:23:09+02:00
Українські Новини
Милованов обурився маленькій зарплаті

Милованов обурився маленькій зарплаті

Анна Рудык
Тимофій Милованов, зарплати Кабміну, зарплати чиновників
Тимофій Милованов. Фото: facebook.com/
Тимофій Милованов. Фото: facebook.com/

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, високою зарплатою якого обурився Розенко, заявляє про отримання 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Всі виплати зарплати та премії, які я отримав за 3 місяці роботи в Міністерстві. На фото. 93 122 гривень в цілому, що становить 31041 гривень в місяць", - написав він.

Міністр також опублікував фото відповідних грошових нарахувань на картковий рахунок.

Скріншот: Тимофій Милованов/ФбСкріншот: Тимофій Милованов/Фб

При цьому Милованов зазначив, що хоче отримувати таку ж зарплату, як і всі міністри.

На його думку, зарплати повинні бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилася за неї працювати.

Як повідомляли Українські Новини, колишній віце-прем'єр України Павло Розенко з обуренням прокоментував можливість отримання Миловановым заробітної плати за листопад в розмірі 271 тисяч грн.

Раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі.

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