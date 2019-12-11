Прокуратура відкрила справу за фактом нападу на депутата Богданця

Бійка в Раді з Богданцом. Скріншот відео Якобчук Андрій/Facebook

Бійка в Раді з Богданцом. Скріншот відео Якобчук Андрій/Facebook

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на депутата Верховної Ради Андрія Богданця (фракція "Слуга народу") на засіданні аграрного комітету парламенту.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Внесені дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань", - повідомила Максимець.

За її словами, справу порушено за частиною 2 статті 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

Розслідування доручено Печерському райвідділу поліції.

З'ясовуються обставини події, а також встановлюються причетні до правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" просить правоохоронні органи розслідувати напад на депутата Верховної Ради від однойменної фракції Андрія Богданця на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики.

У середу бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітету.

Раніше стало відомо, що Богданець проломив людині череп, зламав щелепу і вилицю. Після цього Богданець поїхав служити в АТО.