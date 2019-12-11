Прокуратура відкрила справу за фактом нападу на депутата Богданця

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на депутата Верховної Ради Андрія Богданця (фракція "Слуга народу") на засіданні аграрного комітету парламенту. Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець. "Внесені дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань", - повідомила Максимець. За її словами, справу порушено за частиною 2 статті 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу. Розслідування доручено Печерському райвідділу поліції. З'ясовуються обставини події, а також встановлюються причетні до правопорушення. Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" просить правоохоронні органи розслідувати напад на депутата Верховної Ради від однойменної фракції Андрія Богданця на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики. У середу бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітету. Раніше стало відомо, що Богданець проломив людині череп, зламав щелепу і вилицю. Після цього Богданець поїхав служити в АТО.