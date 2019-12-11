Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал распродажу имущества Государственного управления делами, но министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко получил от государства дом в Конча-Заспе сразу после назначения, в то время, как его семья владеет пятью квартирами в Киеве.

Об этом сообщают журналисты Newsone.

Жена министра Инна Пристайко подтвердила факт владения государственной дачей. И даже предоставила ее фотографии.

Госпожа Инна заметила, что арендная плата за пользование государственной дачей составляет 10 000 гривен в месяц. Это чуть меньше половины от официальной зарплаты министра - 23000 гривен. "Достаточно большие деньги, я бы сказала. Для такой "хибарки", которую они выделили, это большие деньги", - отметила Инна Пристайко.

Кроме дома в Конча-Заспе Вадим Пристайко указал в декларации о доходах и имуществе пять квартир и еще один недострой. Ему совместно с детьми принадлежит только две, остальные - в собственности жены. Такое количество жилья Инна Пристайко объяснила необходимостью, отметив, что средства на квартиры заработал муж-дипломат: "Мой муж был 18 лет за рубежом. Посол у нас получает 6000 евро зарплаты в месяц ".

Интересно, что состоянием загородного дома жена министра неудовлетворена. На окнах слезла краска, старая мебель, сантехника и советские коврики. "Сегодня министру иностранных дел выделили это, а дети Литвина и дети Звягильского, и дети бог знает кого живут, честно скажу, просто в каких-то совершенно нереальных условиях", - сетует супруга Вадима Пристайко.

Имение семьи Пристайко находится по соседству с дачей бывшего председателя Конституционного суда Украины времен Януковича Анатолия Головина, бывшего председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, депутата Ефима Звягильского, бывшего руководителя государственной охраны Валерия Гелетея, экс-спикера Владимира Литвина и экс-президента Леонида Кучмы. Их дома значительно отличаются в плане роскоши от дачи Пристайко, ведь бывшие высокопоставленные чиновники воспользовались известной схемой вывода имущества в частную собственность.

Впрочем, по мнению экспертов, гарантий, что дом Вадима Пристайко также впоследствии не превратится в элитный коттедж, тоже нет. "Одна из схем - здание пришло в негодность. Юридически оформляется соответствующий акт и происходит полная реконструкция", - отмечает доктор юридических наук Виталий Журавский.

Дача Пристайко. Фото: Newsone

Как сообщали Українські Новивини, после того, как Зеленский решил передать на приватизацию "Пущу-Водицу" и "Конча-Заспу", премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам передать Фонду государственного имущества 500 объектов для приватизации до конца 2019 года, а также поручил ФГИ начать приватизацию 5 объектов большой приватизации в 2020 году.