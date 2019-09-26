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26 сентября 2019, четверг, 19:17 31
Экономика 2019-09-26T19:17:32+03:00
Українські Новини
Список не подлежащих приватизации гособъектов рассмотрят в октябре, - Зеленский

Список не подлежащих приватизации гособъектов рассмотрят в октябре, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США заявил, что Верховная Рада рассмотрит закон об упразднении перечня не подлежащих приватизации объектов государственной собственности в октябре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

По словам Президента, в октябре планируется рассмотреть законопроект, который сокращает список предприятий, запрещенных к приватизации.

"Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах", - отметил Зеленский.

Также он заявил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях иностранные инвестиции в инфраструктуру.

Президент также отметил изменения и реформы, проведенные в Украине.

"Мы меняем страну, правила игры, создаем цивилизованную деловую атмосферу - и должны делать это все очень быстро. В нас нет лет, у нас есть только месяцы", - сказал Президент.

Он также сказал, что Украина будет продолжать сотрудничать с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими международными партнерами.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине. 2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря. В августе Зеленский заявил, что земельная реформа будет проведена до конца года. 

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