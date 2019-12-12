Соцпомощь для людей с инвалидностью: как получить выплаты от государства

Помимо выплаты пособий малообеспеченным семьям и детям, государственная социальная помощь выплачивается по месту жительства с инвалидностью с детства или законного представителя, которым назначено пособие на детей с инвалидностью или лиц с инвалидностью, которые признаны недееспособными. Об этом сообщает "Урядовый курьер". Выплату государственной социальной помощи можно осуществлять через учреждения уполномоченных банков по письменному заявлению получателя в соответствии с действующим Порядком выплаты пенсий и денежной помощи по согласию пенсионеров и получателей помощи через их текущие счета в банках. Государственная социальная помощь согласно Закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" назначается лицу: - которое не получает пенсию или социальные выплаты, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве, предусмотренные Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании"; - малообеспеченным лицам (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца); - лицо с инвалидностью I группы. Размер государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью устанавливается исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: - лицам с инвалидностью I группы - 100%; - лицам с инвалидностью II группы - 80%; - лицам с инвалидностью III группы - 60%. Как сообщали Українські Новини, пенсионный возраст в Украине изменился и стало известно, кто и когда сможет получить выплаты. Напомним, без пенсии остались более 400 тыс. пенсионеров на подконтрольных территориях.