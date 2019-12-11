Соцдопомогу для людей з інвалідністю: як отримати виплати від держави

Крім виплати допомог малозабезпеченим сім'ям та дітям, державна соціальна допомога виплачується за місцем проживання з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначено допомогу на дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, які визнані недієздатними. Про це повідомляє "Урядовий кур'єр". Виплату державної соціальної допомоги можна здійснювати через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача згідно з діючим Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках. Державна соціальна допомога відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" призначається особі: - який не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; - малозабезпеченим особам (крім осіб з інвалідністю I групи і дітей померлого годувальника); - особа з інвалідністю I групи. Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: - особам з інвалідністю I групи - 100%; - особам з інвалідністю II групи - 80%; - особам з інвалідністю ІІІ групи - 60%. Як повідомляли Українські Новини, пенсійний вік в Україні змінився і стало відомо, хто і коли зможе отримати виплати. Нагадаємо, без пенсії залишилися понад 400 тис. пенсіонерів на підконтрольних територіях.