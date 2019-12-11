Соцдопомогу для людей з інвалідністю: як отримати виплати від держави

Крім виплати допомог малозабезпеченим сім'ям та дітям, державна соціальна допомога виплачується за місцем проживання з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначено допомогу на дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, які визнані недієздатними. Про це повідомляє "Урядовий кур'єр".

Виплату державної соціальної допомоги можна здійснювати через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача згідно з діючим Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках.

Державна соціальна допомога відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" призначається особі:

- який не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

- малозабезпеченим особам (крім осіб з інвалідністю I групи і дітей померлого годувальника);

- особа з інвалідністю I групи.

Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

- особам з інвалідністю I групи - 100%;

- особам з інвалідністю II групи - 80%;

- особам з інвалідністю ІІІ групи - 60%.

Як повідомляли Українські Новини, пенсійний вік в Україні змінився і стало відомо, хто і коли зможе отримати виплати.

Нагадаємо, без пенсії залишилися понад 400 тис. пенсіонерів на підконтрольних територіях.