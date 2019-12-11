Гендиректор российского "Первого канала" признал ошибкой сюжет про украинский истребитель, сбивший Boeing МН17

Генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст признал, что сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил малайзийский Boeing МН17 летом 2014 года, был ошибкой. Об этом Эрнст заявил в интервью The New Yorker.

"Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не специально", — сказал Эрнст.

Эрнст также рассказал, что считает выводы международной следственной группы о причастности России к катастрофе непрофессиональными. По его словам, это "вопрос веры". В ноябре 2014 года на "Первом канале" вышел эпизод программы Михаила Леонтьева "Однако". В нем показали спутниковый снимок, на котором украинский истребитель якобы атакует малайзийский Boeing.

По словам Леонтьева, фото сделал иностранный спутник-шпион. Российский союз инженеров получил снимок от человека по имени Джордж Билт, который представился выпускником MIT, авиаэкспертом с двадцатилетним опытом. Он утверждал, что истребитель обстрелял самолет из пушки, а затем выпустил ракеты по кабине и крылу.

Авиаэксперты усомнились в подлинности снимка: в частности, время на изображении не соответствовало времени крушения Boeing.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем международная следственная группа, которая назвала подозреваемых в причастности к трагедии, заявляет, что доказательства причастности российских военных к крушению самолета Malaysia Airlines на данный момент отсутствуют.

Также были обнародованы перехваченные телефонные переговоры подозреваемого экс-"министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) с Аксеновым.