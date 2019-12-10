подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
10 декабря 2019, вторник, 22:03 269
Общество 2019-12-10T23:00:02+02:00
Українські Новини
Сенцов встал на военный учет в Киеве

Сенцов встал на военный учет в Киеве

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Олег Сенцов, Военный учет, Военкомат
Олег Сенцов. Фото:
Олег Сенцов. Фото: "Громадське"

Украинский режиссер и бывший заключенный Олег Сенцов стал на военный учет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса", - написал Сенцов.

Режиссер также поделился своими впечатлениями о помещении военкомата.

"Военкоматы конечно поражают своей обтрепанностью, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", - резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, 15 ноября Сенцова наградили премией Сергея Магнитского.

также Сенцов хочет создать правозащитную организацию и собирать деньги под свое имя.

Больше новостей о: Олег Сенцов Военный учет Военкомат

Архив
Новости
В России покажут "Слугу народа" с Зеленским 22:35
Сенцов встал на военный учет в Киеве 22:03
"Украден миллиард долларов": депутат Поляков инициирует создание следственной комиссии по УкрБуду 21:31
Милованов посчитал, за сколько лет украинские зарплаты смогут догнать польские 21:04
Тарифы "Укрэнерго" вырастут в 2020 году 21:03
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
больше новостей
Глава Полтавского облсовета Биленький перечислил собственные 200 тыс. гривен на отопление школ Решетиловщины, – СМИ 15:28
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok