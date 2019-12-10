Сенцов встал на военный учет в Киеве

Украинский режиссер и бывший заключенный Олег Сенцов стал на военный учет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса", - написал Сенцов.

Режиссер также поделился своими впечатлениями о помещении военкомата.

"Военкоматы конечно поражают своей обтрепанностью, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", - резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, 15 ноября Сенцова наградили премией Сергея Магнитского.

также Сенцов хочет создать правозащитную организацию и собирать деньги под свое имя.