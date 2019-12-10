Тарифи "Укренерго" зростуть в 2020 році

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 33,39%, або на 3,89 коп/кВт-год до 15,54 коп/кВт-год на 2020 рік.

Дане рішення було прийнято на засіданні комісії 10 грудня, передають Українські Новини.

Також комісія встановила тариф на диспетчеризацію електроенергії на рівні 1,023 коп/кВт-год, що на 27,2%, або на 0,219 коп/кВт-год вище порівняно з попереднім тарифом.

В повідомленні "Укренерго" вказується, що причиною підвищення тарифу стало збільшення майже у 2 рази (до 5,8 млрд гривень) витрат на придбання електричної енергії для компенсації технологічних втрат.

"Сьогодні "Укренерго" купує 80% електроенергії для компенсації технологічних втрат в мережах у "Гарантованого покупця" за граничною ціною "Енергоатому" (найнижчою на ринку). У той же час після змін механізму ПСО весь обсяг цієї електроенергії "Укренерго" доведеться купувати на вільних сегментах ринку за ринковою ціною, яка значно вища ціни електроенергії атомної генерації", - зазначає компанія.

Також повідомляється, що в тарифі на диспетчеризацію враховані витрати на придбання допоміжних послуг у сумі 1,3 млрд гривень.

При цьому, за підрахунками компанії, даний обсяг витрат може скласти 2,04 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада дозволила (НКРЕКП) встановлювати цінові обмеження у всіх сегментах ринку електричної енергії.

Нагадаємо, середня ціна електричної енергії на ринку знизилася на 8,62% або на 72,9 гривень/МВт-год до 772,79 гривень/МВт-год в порівнянні з попереднім мінімумом 4 грудня.