підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
10 грудня 2019, вівторок, 21:03 9
Економіка 2019-12-10T21:21:11+02:00
Українські Новини
Тарифи "Укренерго" зростуть в 2020 році

Тарифи "Укренерго" зростуть в 2020 році

Таня Войтюк
Ринок електроенергії, Електроенергія, Енергоатом, Укренерго, НКРЕКУ
Електроенергія. Фото: pexels
Електроенергія. Фото: pexels

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 33,39%, або на 3,89 коп/кВт-год до 15,54 коп/кВт-год на 2020 рік.

Дане рішення було прийнято на засіданні комісії 10 грудня, передають Українські Новини.

Також комісія встановила тариф на диспетчеризацію електроенергії на рівні 1,023 коп/кВт-год, що на 27,2%, або на 0,219 коп/кВт-год вище порівняно з попереднім тарифом.

В повідомленні "Укренерго" вказується, що причиною підвищення тарифу стало збільшення майже у 2 рази (до 5,8 млрд гривень) витрат на придбання електричної енергії для компенсації технологічних втрат.

"Сьогодні "Укренерго" купує 80% електроенергії для компенсації технологічних втрат в мережах у "Гарантованого покупця" за граничною ціною "Енергоатому" (найнижчою на ринку). У той же час після змін механізму ПСО весь обсяг цієї електроенергії "Укренерго" доведеться купувати на вільних сегментах ринку за ринковою ціною, яка значно вища ціни електроенергії атомної генерації", - зазначає компанія.

Також повідомляється, що в тарифі на диспетчеризацію враховані витрати на придбання допоміжних послуг у сумі 1,3 млрд гривень.

При цьому, за підрахунками компанії, даний обсяг витрат може скласти 2,04 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада дозволила (НКРЕКП) встановлювати цінові обмеження у всіх сегментах ринку електричної енергії.

Нагадаємо, середня ціна електричної енергії на ринку знизилася на 8,62% або на 72,9 гривень/МВт-год до 772,79 гривень/МВт-год в порівнянні з попереднім мінімумом 4 грудня.

Більше новин про: Ринок електроенергії Електроенергія Енергоатом Укренерго НКРЕКУ

Архів
Новини
Сенцов став на військовий облік в Києві 22:03
"Вкрадений мільярд доларів": депутат Поляков ініціює створення слідчої комісії з УкрБуду 21:31
Милованов порахував, за скільки років українські зарплати зможуть наздогнати польські 21:04
Тарифи "Укренерго" зростуть в 2020 році 21:03
У Верховну Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу 20:45
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
"Інтеграл-Буд" відновив скасований ДАБІ дозвіл на будівництво, - ЗМІ 11:45 Документ
Сьогодні відбудеться зустріч "нормандської четвірки" 05:59
У Тернополі дорожню службу може очолити людина компанії-монополіста дорбудівництва, - Спиридонов 11:47
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
більше новин
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових 08:42
На Банковій протестувальники згорнули наметове містечко 10:19
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13% 13:38
ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії 16:36
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok