Рада разрешила НКРЭКУ устанавливать ценовые ограничения во всех сегментах рынка электроэнергии

Верховная Рада разрешила Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) устанавливать ценовые ограничения во всех сегментах рынка электрической энергии.

За принятие законопроекта №2233 во втором чтении и в целом проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"В случае существенного колебания цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке и балансирующем рынке и в соответствии с методикой, определенной НКРЭКУ, комиссия имеет право устанавливать предельные цены (временные минимальные и/или максимальные ценовые границы) на РСВ, внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны с соответствующим обоснованием. Уровень предельных цен должен влиять на формирование свободной (рыночной) цены минимальным образом. Целесообразность установки и уровень предельных цен в случае их установления должны пересматриваться регулятором не менее одного раза в шесть месяцев", - отмечается в сравнительной таблице.

Также Рада разрешила НКРЭКУ устанавливать тарифы на уровне себестоимости на отпуск электроэнергии производителям электроэнергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) до 1 апреля 2020 года.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года НКРЭКУ может ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического сообщества.

Также НКРЭКУ имеет право аннулировать результаты годового аукциона, на котором распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергосообщества.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020.

Ранее Кабмин поручил "Нефтегазу" и НКРЭКУ обеспечить импорт газа из ЕС в Молдову без участия "Газпрома" с 2020.