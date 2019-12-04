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04 декабря 2019, среда, 15:02 1186
Экономика 2019-12-04T17:00:04+02:00
Українські Новини
Рада разрешила НКРЭКУ устанавливать ценовые ограничения во всех сегментах рынка электроэнергии

Рада разрешила НКРЭКУ устанавливать ценовые ограничения во всех сегментах рынка электроэнергии

НКРЭКУ, Рынок электроэнергии, Верховная Рада
НКРЭКУ
НКРЭКУ

Верховная Рада разрешила Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) устанавливать ценовые ограничения во всех сегментах рынка электрической энергии.

За принятие законопроекта №2233 во втором чтении и в целом проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"В случае существенного колебания цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке и балансирующем рынке и в соответствии с методикой, определенной НКРЭКУ, комиссия имеет право устанавливать предельные цены (временные минимальные и/или максимальные ценовые границы) на РСВ, внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны с соответствующим обоснованием. Уровень предельных цен должен влиять на формирование свободной (рыночной) цены минимальным образом. Целесообразность установки и уровень предельных цен в случае их установления должны пересматриваться регулятором не менее одного раза в шесть месяцев", - отмечается в сравнительной таблице.

Также Рада разрешила НКРЭКУ устанавливать тарифы на уровне себестоимости на отпуск электроэнергии производителям электроэнергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) до 1 апреля 2020 года.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года НКРЭКУ может ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического сообщества.

Также НКРЭКУ имеет право аннулировать результаты годового аукциона, на котором распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергосообщества.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020.

Ранее Кабмин поручил "Нефтегазу" и НКРЭКУ обеспечить импорт газа из ЕС в Молдову без участия "Газпрома" с 2020.

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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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