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10 грудня 2019, вівторок, 20:45 5
Верховна Рада і партії 2019-12-10T22:00:03+02:00
Українські Новини
У Верховну Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу

У Верховну Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Закон про особливий статус Донбасу

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія і перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко пропонують Раді продовжити дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу до 2020 року.

Про це йдеться в законопроекті №2569, зареєстрованому 10 грудня, передають Українські Новини.

Проект закону передбачає внесення змін до статті Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Авторами законопроекту вказані голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко.

Текст законопроекту на сайті ще не опублікований.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський має намір ініціювати продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятого 16 вересня 2014 року.

Разумков заявляє, що новий закон про особливий статус Донбасу депутати напишуть разом з громадськістю.

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