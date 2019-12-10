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10 декабря 2019, вторник, 19:02 18
Политика 2019-12-10T19:30:02+02:00
Українські Новини
Посольство США поздравило Украину с успешными нормандскими переговорами

Посольство США поздравило Украину с успешными нормандскими переговорами

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Посольство США, Украина, Нормандская встреча

США поздравили Украину с успехом на нормандской встрече в Париже. Соответствующее заявление опубликовало в Facebook посольство США в Украине во вторник, 10 декабря.

"Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, восстанавливающем участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных вследствие конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов", - говорится в сообщении.

США также обратились к РФ с призывом уважать взятые на себя обязательства и использовать прошедшую встречу для установления мира.

"Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", - говорится в сообщении.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

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