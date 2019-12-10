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10 декабря 2019, вторник, 18:56 33
Внешняя политика 2019-12-10T18:56:33+02:00
Українські Новини
ЕС приветствует встречу лидеров "нормандского формата"

ЕС приветствует встречу лидеров "нормандского формата"

Елизавета Кесельман
ЕС, нормандский формат, Нормандия, Украина, Росиия, Франция, Германия, Встреча лидеров стран
ЕС,Фото:ru.wikipedia.org
ЕС,Фото:ru.wikipedia.org

Европейский союз приветствует встречу лидеров "нормандского формата". Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по итогам Нормандской встречи, передают Українськi Новини.

"Европейский союз ценит конструктивный подход, проявленный Украиной, и ожидает, что Россия использует свое влияние, чтобы минские договоренности могли быть полностью реализованы", - говорится в нем.

По мнению ЕС, быстрое и тщательное осуществление мер, согласованных на встрече, имеет большое значение и прямое положительное влияние на жизнь людей на территории Восточной Украины по обе стороны от линии соприкосновения.

ЕС отметил, что готов и впредь поддерживать деятельность по разминированию и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины.

Кроме этого, ЕС напоминает о своей полной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ЕС заявлял о том, что может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ.

Кроме того, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев не видит юридических возможностей транзита российского газа в ЕС без контракта с "Газпромом".

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