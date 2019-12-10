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10 декабря 2019, вторник, 18:30 802
Общество 2019-12-10T19:30:44+02:00
Українські Новини
Депутат "Юзик" бросил свой джип посреди дороги и перекрыл проезд для пожарной

Депутат "Юзик" бросил свой джип посреди дороги и перекрыл проезд для пожарной

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Юрий Корявченков, Перекрытие дорог

Депутат от Слуги народа Юрий Корявченков, больше известный как Юзик из Квартала 95, нарушил правила дорожного движения, видеофакт чего опубликовал 7 канал во вторник, 10 декабря.

Депутат оставил свой автомобиль Toyota прямо посреди перекрестка и ушел. Внедорожник перекрыл дорогу спасателям, которые продолжают ликвидировать последствия пожара в одесском институте.

Инцидент произошел напротив въезда на территорию колледжа на улице Троицкой, где недавно пожар унес жизни 12 человек.

"Юзик" поспешил убрать свой автомобиль, на место происшествия он больше не возвращался.

Как сообщали Українські Новини, депутат Юрий "Юзик" Корявченков взял свою жену в помощницы.

Также сообщалось, что депутат Рады от "Слуги народа" Юрий Корявченко по прозвищу "Юзик" раздавал в Раде билеты на концерт студии "Квартал 95", бывшим административным директором которой он является.

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