Реабилитационный центр в Боярке воровал газ через самовольную врезку

Недавно на номер аварийной службы поступило сообщение о наличии сильного запаха газа по улице Тарасовской в ​​городе Боярка Киево-Святошинского района.

Об инциденте сообщает "Киевоблгаз" на странице Facebook.

На месте происшествия сотрудниками компании подтверждено утечки газа в трехэтажном особняке по улице Тарасовской 15/2 и выявлен несанкционированный газопровод в виде самовольной "врезки".

По данным районного отделения "Киевоблгаза" дом не присоединялся к газовым сетям. Скрытый газопровод находился под фундаментом забора этого домовладения.

Само имение даже не имеет фактического адреса. Он не введен в эксплуатацию, на него отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие право собственности.

В сети этот дом позиционируется как реабилитационный центр в котором находятся лица в отношении которых осуществляется принудительное лечение наркомании и алкоголизма. На сайте ОО "Центр здоровой молодежи" адрес центра не указана. Настоящая лицензия на осуществление лечения отсутствует.

На место инцидента были вызваны сотрудники полиции для установления лиц, причастных к несанкционированному отбору газа. Согласно Кодексу ГРС такой факт квалифицируется как кража. На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства с целью привлечения к ответственности лиц, причастных к многолетней кражи природного газа.

Как сообщали Українські Новини, газ для населения с мая 2020 будет стоить по рыночной цене, а Кабмин зафиксирует цену на газ после Нового года.

Напомним, в России рассматривают возможность выплаты $3 млрд долга газом.