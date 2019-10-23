До аэропорта "Борисполь" можно будет доехать новым ночным экспрессом

"Укрзализныця" запустит новый Kyiv Boryspil Express в ночное время. Об этом на странице на Faсebook сообщил председатель правления АТ "Укразализныця" Евгений Кравцов.

Он сообщил, что ночной экспресс начнет курсировать в экспериментальном режиме с 27 октября.

"Отправляться экспресс с Международный аэропорт "Борисполь" будет около трех часов ночи. Спрос есть, ориентировочно с часа до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до десяти рейсов", - отметил Кравцов.

Как уточнила пресс-служба "Укрзализныци", с 27 октября Kyiv Boryspil Express № 805 будет курсировать ежедневно. Отправление со станции Борисполь-аэропорт в 2:47 и прибытия на ст. Киев - Пассажирский в 3:28.

Как сообщали Українські Новини, до конца этого года "Укрзализныця" планирует открыть на маршруте бориспольского экспресса станцию Выдубичи и запустить новый поезд украинского производства. Сейчас на маршруте курсируют поезда PESA.

Напомним, что в аэропорту "Борисполь" прекращали обслуживание в терминалах аэропорта. Работала чрезвычайная комиссия.