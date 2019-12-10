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10 грудня 2019, вівторок, 18:08 13
Економіка 2019-12-10T18:10:02+02:00
Українські Новини
Термінали F і D в "Борисполі" хочуть здати в оренду

Термінали F і D в "Борисполі" хочуть здати в оренду

Елизавета Кесельман
аеропорт
Аеропорт
Аеропорт "Бориспіль".Фото: hyser.com

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) має намір передати на конкурсних умовах в оренду площі в терміналах F і D. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

Згідно йому, це сприятиме підвищенню якості обслуговування пасажирів та збільшення доходів державного підприємства-балансоутримувача.

Конкурс організовує та проводить Регіональне відділення Фонду державного майна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Серед потенційних об'єктів для здачі в оренду приміщення, призначені для закладів громадського харчування, вендінгових автоматів, банкоматів, торгівельних точок, продажу послуг мобільного зв'язку.

Голова ФДМ Дмитро Сенниченко заявив, що ФДМ домовився з Міністерством інфраструктури про те, що в оренду будуть передаватися тільки об'єкти з певною площею і цільовим призначенням, що сприятиме прозорості проведення конкурсу та допоможе більш ефективно використовувати державне майно.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство інфраструктури розглядає можливість відкриття ресторану компанією mcdonald's Ukraine в міжнародному аеропорту "Бориспіль" до 2020 року.

Також у жовтні Укрзалізниця призначила новий рейс в аеропорт Бориспіль.

Більше новин про: аеропорт "Бориспіль" оренда Мінінфраструктури термінал F

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