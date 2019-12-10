Термінали F і D в "Борисполі" хочуть здати в оренду

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) має намір передати на конкурсних умовах в оренду площі в терміналах F і D. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

Згідно йому, це сприятиме підвищенню якості обслуговування пасажирів та збільшення доходів державного підприємства-балансоутримувача.

Конкурс організовує та проводить Регіональне відділення Фонду державного майна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Серед потенційних об'єктів для здачі в оренду приміщення, призначені для закладів громадського харчування, вендінгових автоматів, банкоматів, торгівельних точок, продажу послуг мобільного зв'язку.

Голова ФДМ Дмитро Сенниченко заявив, що ФДМ домовився з Міністерством інфраструктури про те, що в оренду будуть передаватися тільки об'єкти з певною площею і цільовим призначенням, що сприятиме прозорості проведення конкурсу та допоможе більш ефективно використовувати державне майно.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство інфраструктури розглядає можливість відкриття ресторану компанією mcdonald's Ukraine в міжнародному аеропорту "Бориспіль" до 2020 року.

Також у жовтні Укрзалізниця призначила новий рейс в аеропорт Бориспіль.