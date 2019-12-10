В "Борисполе" у украинца изъяли из штанов 26 моделей Iphone-11

В Борисполе пограничники задержали гражданина Украины, который пытался под одеждой перевезти через границу партию новых новых 11 айфонов. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

В частности, 51-летний пассажир из Дубая спрятал в штанах и закрепил ремнем 26 моделей iPhone 11. По предварительным оценкам, неудачная попытка доставки комплектующих стоила путешественнику около 30 тыс. долларов США.

Скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения, и сотрудников Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

Как сообщали Українські Новини, с 8 декабря в Украине официально начала работать Новая таможня.

Ранее на российско-китайской границе женщина пыталась съесть 10 кг контрабандной икры.

Кроме того, в Ужгороде задержали грузовик с героином, который направлялся в Германию.

Также в Одесской области задержали мужчину в церковной рясе, которого разыскивает Интерпол.