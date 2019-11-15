подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 13:11 12
Силовые структуры 2019-11-15T13:16:51+02:00
Українські Новини
В Одесской области задержали мужчину в церковной рясе, которого разыскивает Интерпол

В Одесской области задержали мужчину в церковной рясе, которого разыскивает Интерпол

Интерпол, Госпогранслужба, Госграница, нарушитель
Нарушитель из базы Интерпола. Фото: Госпогранслужба
Нарушитель из базы Интерпола. Фото: Госпогранслужба

В Одесской области в пункте пропуска "Новые Трояны" пограничники Измаильского отряда задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Боснии и Герцеговины, который прибыл в Украину в церковной рясе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Во время мероприятий контроля на гражданина Боснии и Герцеговины, который прибыл на въезд в Украину, пограничники установили, что его разыскивает Интерпол. Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, который прибыл в церковном одеянии, разыскивали правоохранительные органы Сербии", - говорится в нем.

По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола.

Сообщается, что 44-летнего задержанного для дальнейших правовых решений пограничники передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции.

Нарушитель из базы Интерпола. Фото: Госпогранслужба Нарушитель из базы Интерпола. Фото: Госпогранслужба

Как сообщали Українські Новини, в Харькове поймали опасного рецидивиста, которого 10 лет искал Интерпол.

Также оперативники уголовного розыска Национальной полиции задержали находящегося в международном розыске гражданина Турции.

Больше новостей о: Интерпол Госпогранслужба Госграница нарушитель

Архив
Новости
"Райффайзен Банк Аваль" намерен внести залог за председателя правления Писарука 13:15
Нарушитель из базы Интерпола. Фото: Госпогранслужба
В Одесской области задержали мужчину в церковной рясе, которого разыскивает Интерпол 13:11
"Союз птицеводов Украины" выступил в защиту агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка 13:11
Порошенко после игнорирования ГБР, не явился на допрос и в ГПУ 13:01
Трамп признал взяточничество, - спикер Палаты представителей 12:50
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:30
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Поверка счетчиков: когда и как необходимо снимать показания и как это влияет на платежи 06:00
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok