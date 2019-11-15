В Одесской области задержали мужчину в церковной рясе, которого разыскивает Интерпол

В Одесской области в пункте пропуска "Новые Трояны" пограничники Измаильского отряда задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Боснии и Герцеговины, который прибыл в Украину в церковной рясе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Во время мероприятий контроля на гражданина Боснии и Герцеговины, который прибыл на въезд в Украину, пограничники установили, что его разыскивает Интерпол. Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, который прибыл в церковном одеянии, разыскивали правоохранительные органы Сербии", - говорится в нем.

По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола.

Сообщается, что 44-летнего задержанного для дальнейших правовых решений пограничники передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции.

Нарушитель из базы Интерпола. Фото: Госпогранслужба

Как сообщали Українські Новини, в Харькове поймали опасного рецидивиста, которого 10 лет искал Интерпол.

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