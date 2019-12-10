Стал исламистом и хотел взорвать автомобиль в людном месте: в Польше арестовали украинца

Украинец арестован в Люблине (Польша) по подозрению в организации террористического акта.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы Национальной прокуратуры Польши, передают Українськi Новини.

Согласно сообщениям СМИ, гражданин Украины Максим С., проживающий в Польше около 2 месяцев, вступил в контакт с представителями исламской религии и поменял имя на Мохаммед.

В сообщении прокуратуры отмечается, что украинец был задержан 4 декабря, а 6 декабря прокуратура выдвинула ему обвинения.

Задержанный намеревался взорвать автомобиль в публичном месте, а также угрожал избиением другим лицам, которые имели религиозные взгляды, отличные от его взглядов.

На данный момент в качестве предупредительной меры он задержан на 3 месяца.

В случае доказательства вины, ему грозит 5 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, на горнолыжном курорте Щирк, Польша, вечером 4 декабря произошел взрыв газа в жилом доме, в котором пострадало 4 человека.

Тем временем, в Таиланде по запросу США задержан украинец, подозреваемый в киберпреступлениях.