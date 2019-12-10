Жена Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе за гендерное равенство

Супруга Президента Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе Биарриц "Большой семерки" за гендерное равенство.

Об этом она сообщила на конгрессе в Киеве, передают Українські Новини.

"Я инициирую присоединение Украины к инициативе Биарриц и обращаюсь с призывом к Президенту и Кабинету Министров", - сказала Зеленская.

Первая леди отметила, что 17 декабря в Париже вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба намерен встретиться с госсекретарем Франции по обеспечению равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа и передать письмо о намерении Украины присоединиться.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье председатель депутатской комиссии по вопросам социальной политики и труда Сергей Знаменский во время заседания облсовета поставил под сомнение демократизацию и права женщин, возмутившись большим количеством депутаток, участвующих в политической жизни области.

Ранее уполномоченный по гендерным вопросам Запорожской области Владислав Марченко назвал женщин в коротких юбках проститутками.