подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
10 декабря 2019, вторник, 12:50 61
Общество 2019-12-10T13:30:15+02:00
Українські Новини
Жена Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе за гендерное равенство

Жена Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе за гендерное равенство

Ярина Вацяк
партнерство Биарриц, Елена Зеленская, гендерное равенство
Елена Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official

Супруга Президента Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе Биарриц "Большой семерки" за гендерное равенство.

Об этом она сообщила на конгрессе в Киеве, передают Українські Новини.

"Я инициирую присоединение Украины к инициативе Биарриц и обращаюсь с призывом к Президенту и Кабинету Министров", - сказала Зеленская.

Первая леди отметила, что 17 декабря в Париже вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба намерен встретиться с госсекретарем Франции по обеспечению равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа и передать письмо о намерении Украины присоединиться.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье председатель депутатской комиссии по вопросам социальной политики и труда Сергей Знаменский во время заседания облсовета поставил под сомнение демократизацию и права женщин, возмутившись большим количеством депутаток, участвующих в политической жизни области.

Ранее уполномоченный по гендерным вопросам Запорожской области  Владислав Марченко назвал женщин в коротких юбках проститутками.

Больше новостей о: партнерство Биарриц Елена Зеленская гендерное равенство

Архив
Новости
ЕБА прогнозирует увеличение объема нелегальной торговли после вступления в силу торговой наценки на сигареты 13:18
Жена Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе за гендерное равенство 12:50
Умер бывший мэр Москвы Лужков 12:43
Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет миллиарды гривен ежегодно, - Визиров 12:40
Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР: Трубу и его замов уволят 12:32
больше новостей
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok