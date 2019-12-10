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10 грудня 2019, вівторок, 10:47 6
Політика 2019-12-10T11:45:02+02:00
Українські Новини
Конгрес США схвалив оборонний бюджет з $300 мільйонами для України

Конгрес США схвалив оборонний бюджет з $300 мільйонами для України

Надежда Комендантова
Конгрес США, Фінансова допомога Україні
Конгрес США. Фото: facebook.com/Посольства України в США
Конгрес США. Фото: facebook.com/Посольства України в США

Законодавці США погодили оборонний бюджет-2020 738 мільярдів доларів, в який закладені кошти на конкуренцію з Росією і Китаєм, військову допомогу Україні та створення космічних сил президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The New York Times.

"Закон про бюджетні асигнування на національну оборону також уповноважує виділення 300 мільйонів доларів на фінансування Ініціативи сприяння безпеці в Україні, включаючи летальні засоби оборони, а також нові органи управління крилатими ракетами прибережної оборони і протикорабельними ракетами", - повідомляє видання.

Згідно з проектом оборонного бюджету, 658,4 мільярда доларів спрямують на програми національної безпеки Міноборони і Міненергетики США, 71,5 мільярда доларів – на фінансування триваючих закордонних воєн і 5,3 мільярда доларів – на екстрене фінансування ремонтів після надзвичайних погодних ситуацій та стихійних лих.

У травні підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Тоді в документі пропонувалося виділити 250 млн доларів для допомоги Україні у сфері безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні Україна і США узгодили умови протитанкових ракетних комплексів Javelin. Раніше державний департамент США схвалив продаж Україні Javelin на 47 млн доларів.

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