А у нас в квартире газ, и у вас будет: Путин пообещал скидку в 25% на газ для Украины

Президент России Владимир Путин ответил стихотворением на вопрос журналиста о газе в ходе пресс-конференции по итогам саммита нормандской четверки в Париже.

Российский лидер заявил, что Украина может получить 25%-ную скидку на газ, в случае если Киев с Москвой договорятся о "совместной работе".

"Помните детский стишок. "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной работе - может быть на 25% дешевле, нежели сегодня получает конечный потребитель (промышленный потребитель - ред.)", – заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что именно промышленный потребитель "требует снижения цены на газ".

"Цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотированной цены – это обычная экономическая логика", – отметил Путин.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что о транзите газа договорились, детали будут обсуждаться на уровне советников.

Некоторые детали возможного компромисса по газу читайте в материале "Зеленский ждет результат газовых переговоров с РФ через неделю".

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев не видит юридических возможностей транзитировать российский газ в ЕС без соответствующего контракта с компанией Газпром.