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  • А у нас в квартире газ, и у вас будет: Путин пообещал скидку в 25% на газ для Украины
10 декабря 2019, вторник, 02:03 91
Политика 2019-12-10T02:15:02+02:00
Українські Новини
А у нас в квартире газ, и у вас будет: Путин пообещал скидку в 25% на газ для Украины

А у нас в квартире газ, и у вас будет: Путин пообещал скидку в 25% на газ для Украины

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Газ, Цена на газ, Российский газ, Владимир Путин, Скидка на газ
Путин, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции
Путин, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин ответил стихотворением на вопрос журналиста о газе в ходе пресс-конференции по итогам саммита нормандской четверки в Париже.

Российский лидер заявил, что Украина может получить 25%-ную скидку на газ, в случае если Киев с Москвой договорятся о "совместной работе".

"Помните детский стишок. "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной работе - может быть на 25% дешевле, нежели сегодня получает конечный потребитель (промышленный потребитель - ред.)", – заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что именно промышленный потребитель "требует снижения цены на газ".

"Цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотированной цены – это обычная экономическая логика", – отметил Путин.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что о транзите газа договорились, детали будут обсуждаться на уровне советников.

Некоторые детали возможного компромисса по газу читайте в материале "Зеленский ждет результат газовых переговоров с РФ через неделю".

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев не видит юридических возможностей транзитировать российский газ в ЕС без соответствующего контракта с компанией Газпром.

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