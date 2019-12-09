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09 декабря 2019, понедельник, 23:16 1836
Президент 2019-12-10T00:15:02+02:00
Українські Новини
"Зеленский взял на "нормандскую встречу" "шпаргалку", написанную от руки

"Зеленский взял на "нормандскую встречу" "шпаргалку", написанную от руки

Анна Рудык
Владимир Зеленский, нормандский формат, Нормандская встреча
Зеленский на встрече в
Зеленский на встрече в "нормандском формате". Фото с сайта Кремля

Президент Украины, который провел сегодня, 9 декабря, переговоры с президентом России Владимиром Путиным принес на переговоры "нормандской четверки" рукописный текст. Об этом сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее фото.

Так, на опубликованном снимке можно видеть папку Зеленского с документами в которой есть лист бумаги с текстом, написанным от руки.

Из-за качества фото разобрать текст нельзя, но можно рассмотреть несколько украинских слов "Вони підтримають", "угоду", "умов".

Стоит также отметить, что российский журналист увидел там текст на русском языке. Скорее всего, из-за незнания украинского, он подсознательно идентифицировал рукописные слова как русские.

Фото: Telegram-канал Фото: Telegram-канал "Пул №3"

Как сообщали Українські Новини, лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) после двусторонних переговоров Президента Владимира Зеленского и Президента РФ Владимира Путина продолжили встречу в четырехстороннем формате в рамках рабочего ужина.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

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