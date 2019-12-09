"Зеленский взял на "нормандскую встречу" "шпаргалку", написанную от руки

Президент Украины, который провел сегодня, 9 декабря, переговоры с президентом России Владимиром Путиным принес на переговоры "нормандской четверки" рукописный текст. Об этом сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее фото. Так, на опубликованном снимке можно видеть папку Зеленского с документами в которой есть лист бумаги с текстом, написанным от руки. Из-за качества фото разобрать текст нельзя, но можно рассмотреть несколько украинских слов "Вони підтримають", "угоду", "умов". Стоит также отметить, что российский журналист увидел там текст на русском языке. Скорее всего, из-за незнания украинского, он подсознательно идентифицировал рукописные слова как русские. Фото: Telegram-канал "Пул №3" Как сообщали Українські Новини, лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) после двусторонних переговоров Президента Владимира Зеленского и Президента РФ Владимира Путина продолжили встречу в четырехстороннем формате в рамках рабочего ужина. Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.