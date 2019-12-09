Украина поблагодарила ООН за поддержку резолюции по оккупированному Крыму

Украина поблагодарила государства, которые выступили за поддержку резолюции ООН по Крыму 9 декабря. Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН. Резолюция касается проблемм милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма. "Мы искренне благодарим все государства-члены, которые сегодня выступили соавтором и поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН, касающийся проблемы милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма и некоторых районов Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о выводе Россией войск из Крыма. Тем временем в Париже завершилась встреча "Нормандской четверки" и начались первые личные переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".