Украина поблагодарила ООН за поддержку резолюции по оккупированному Крыму

Украина поблагодарила государства, которые выступили за поддержку резолюции ООН по Крыму 9 декабря. Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

Резолюция касается проблемм милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма.

"Мы искренне благодарим все государства-члены, которые сегодня выступили соавтором и поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН, касающийся проблемы милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма и некоторых районов Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о выводе Россией войск из Крыма.

Тем временем в Париже завершилась встреча "Нормандской четверки" и начались первые личные переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".