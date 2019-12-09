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09 декабря 2019, понедельник, 22:47 23
Политика мира 2019-12-09T23:45:02+02:00
Українські Новини
Украина поблагодарила ООН за поддержку резолюции по оккупированному Крыму

Украина поблагодарила ООН за поддержку резолюции по оккупированному Крыму

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Генассамблея ООН, Резолюция по Крыму

Украина поблагодарила государства, которые выступили за поддержку резолюции ООН по Крыму 9 декабря. Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

Резолюция касается проблемм милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма.

"Мы искренне благодарим все государства-члены, которые сегодня выступили соавтором и поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН, касающийся проблемы милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма и некоторых районов Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Украина поблагодарила за поддержку резолюции ООН по Крыму

Как сообщали Українські Новини, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о выводе Россией войск из Крыма.

Тем временем в Париже завершилась встреча "Нормандской четверки" и начались первые личные переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

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