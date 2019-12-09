Климкин рассказал, почему прошлая "нормандская встреча" не дала результатов

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, почему прошлая нормандская встреча в 2016 году не дала результатов. Об этом он сообщил в эфире Громадського.

Климкин участвовал в прошлой встрече "нормандской четверки" вместе с экс-президентом Петром Порошенко

Так, Климкин рассказал, что тогда после "нормандской встречи" были заявлены некоторые пункты в трех абзацах, в частности о необходимости разработать "дорожную карту" для урегулирования конфликта на Донбассе .

"Мы ее (дорожную карту) пытались разрабатывать на уровне министерском (Министерства иностранных дел) и зашли в тотальный тупик. (глава МИД России Сергей) Лавров говорил: безопасность, ну окей, давайте вместе прекратим стрелять, но потом ничего - ни разоружения, ни отвода, ничего. Ну и конечно выборы: как-то вот договариваемся, но вы (Украина) договариваетесь с теми, кто там есть", - рассказал Климкин.

Также Климкин отметил, что эти переговоры в итоге пришли к тому, что Россия требовала договориться с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"То есть свести на логику внутреннего конфликта, больше ничего", - резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, переговоры "нормандской четверки" возобновятся после двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Тем временем в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным.