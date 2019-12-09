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09 декабря 2019, понедельник, 22:03 1228
Внешняя политика 2019-12-10T00:15:02+02:00
Українські Новини
Климкин рассказал, почему прошлая "нормандская встреча" не дала результатов

Климкин рассказал, почему прошлая "нормандская встреча" не дала результатов

Анна Рудык
Павел Климкин, нормандская четверка, нормандский формат

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, почему прошлая нормандская встреча в 2016 году не дала результатов. Об этом он сообщил в эфире Громадського.

Климкин участвовал в прошлой встрече "нормандской четверки" вместе с экс-президентом Петром Порошенко

Так, Климкин рассказал, что тогда после "нормандской встречи" были заявлены некоторые пункты в трех абзацах, в частности о необходимости разработать "дорожную карту" для урегулирования конфликта на Донбассе .

"Мы ее (дорожную карту) пытались разрабатывать на уровне министерском (Министерства иностранных дел) и зашли в тотальный тупик. (глава МИД России Сергей) Лавров говорил: безопасность, ну окей, давайте вместе прекратим стрелять, но потом ничего - ни разоружения, ни отвода, ничего. Ну и конечно выборы: как-то вот договариваемся, но вы (Украина) договариваетесь с теми, кто там есть", - рассказал Климкин.

Также Климкин отметил, что эти переговоры в итоге пришли к тому, что Россия требовала договориться с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"То есть свести на логику внутреннего конфликта, больше ничего", - резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, переговоры "нормандской четверки" возобновятся после двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Тем временем в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным

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