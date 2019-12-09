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09 декабря 2019, понедельник, 20:24 945 Документ
Внешняя политика 2019-12-09T21:00:12+02:00
Українські Новини
США украинцам отказывают в визе чаще, чем россиянам и белорусам

США украинцам отказывают в визе чаще, чем россиянам и белорусам

Ярина Вацяк
украино-американские отношения, Украина-США, Виза, Виза в США

В 2019 США почти каждому второму украинцу отказали в выдаче виз для временных поездок (визы типа B-1/B-2). Этот показатель выше, чем у соседей Украины, только гражданам Молдовы США отказали в визе больше - 58,03% граждан получили отказ.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента за 2019 год, пишет "Громадське".

Так, в текущем году визу не выдали 45,06% украинцев, которые обращались с такой просьбой.

Остальные соседи: Беларусь (21,93%), Россия (15,19%), Венгрия (8,85%), Польша (2,76%), Румыния (9,11%) и Словакия (11,99%).

Визы B1/B2 выдаются иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное пребывание по делам бизнеса (B1), отдыха или лечения (B2). Выдача такой визы не гарантирует попадания в страну, в пункте пересечения границы инспектор миграционной службы определяет, может ли владелец визы въехать в США.

Как сообщали Українські Новини, победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная" -2019 Анастасии Субботе отказали в получении визы в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".

Ранее США отказали в визе главе КС Шевчуку из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

В то же время, между Польшей и США заработал безвизовый режим.

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