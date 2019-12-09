підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
09 грудня 2019, понеділок, 20:24 17 Документ
Зовнішня політика 2019-12-09T21:30:22+02:00
Українські Новини
США українцям відмовляють у візі частіше, ніж росіянам і білорусам

США українцям відмовляють у візі частіше, ніж росіянам і білорусам

Ярина Вацяк
українсько-американські відносини, Україна-США, Віза, віза в США

В 2019 США майже кожному другому українця відмовили у видачі віз для тимчасових поїздок (візи типу B-1/B-2). Цей показник вищий, ніж у сусідів України, лише громадянам Молдови США відмовили у візі більше - 58,03% громадян отримали відмову.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту за 2019 рік, пише "Громадське".

Так, в поточному році візу не видали 45,06% українців, які зверталися з таким проханням.

Інші сусіди: Білорусь (21,93%), Росія (15,19%), Угорщина (8,85%), Польща (2,76%), Румунія (9,11%) і Словаччина (11,99%).

Візи B1/B2 видаються іноземним громадянам, які вирушають до США на тимчасове перебування у справах бізнесу (B1), відпочинку або лікування (B2). Видача такої візи не гарантує попадання в країну, у пункті перетину кордону інспектор міграційної служби визначає, чи може власник візи в'їхати в США.

Як повідомляли Українські Новини, переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт" -2019 Анастасії Суботі відмовили в отриманні візи до США для участі в конкурсі "Міс Всесвіт".

Раніше США відмовили у візі чолі КС Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення.

Водночас між Польщею і США запрацював безвізовий режим.

Більше новин про: українсько-американські відносини Україна-США Віза віза в США

Архів
Новини
Зеленський на зустрічі в
Переговори Путіна і Зеленського завершилися 22:25
Клімкін розповів, чому минула "нормандська зустріч" не дала результатів 22:03
Головний раввін Києва закликав до молитви за мир і процвітання в Україні 21:34
Переговори "нормандської четвірки" відновляться після двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна, - Офіс Президента 21:34
Почалися переговори Зеленського з Путіним, - ЗМІ 21:13
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор
Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані 08:25
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok