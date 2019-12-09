США українцям відмовляють у візі частіше, ніж росіянам і білорусам

В 2019 США майже кожному другому українця відмовили у видачі віз для тимчасових поїздок (візи типу B-1/B-2). Цей показник вищий, ніж у сусідів України, лише громадянам Молдови США відмовили у візі більше - 58,03% громадян отримали відмову.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту за 2019 рік, пише "Громадське".

Так, в поточному році візу не видали 45,06% українців, які зверталися з таким проханням.

Інші сусіди: Білорусь (21,93%), Росія (15,19%), Угорщина (8,85%), Польща (2,76%), Румунія (9,11%) і Словаччина (11,99%).

Візи B1/B2 видаються іноземним громадянам, які вирушають до США на тимчасове перебування у справах бізнесу (B1), відпочинку або лікування (B2). Видача такої візи не гарантує попадання в країну, у пункті перетину кордону інспектор міграційної служби визначає, чи може власник візи в'їхати в США.

Як повідомляли Українські Новини, переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт" -2019 Анастасії Суботі відмовили в отриманні візи до США для участі в конкурсі "Міс Всесвіт".

Раніше США відмовили у візі чолі КС Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення.

Водночас між Польщею і США запрацював безвізовий режим.