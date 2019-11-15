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15 ноября 2019, пятница, 12:33 71
Внешняя политика 2019-11-15T12:41:27+02:00
Українські Новини
Победительнице "Мисс Украина Вселенная" США отказали в визе для участия в конкурсе "Мисс Вселенная"

Победительнице "Мисс Украина Вселенная" США отказали в визе для участия в конкурсе "Мисс Вселенная"

Мисс Украина, Виза в США, Мисс Украина-2019
Анастасия Суббота. Фото: facebook.com/anna.filimonova
Анастасия Суббота. Фото: facebook.com/anna.filimonova

Победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная" -2019 Анастасии Субботе отказали в получении визы в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".

Об этом говорится в сообщении организатора украинского конкурса Анна Филимонова на ее странице в Facebook.

"Сегодня победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная"-2019 Анастасия Суббота, которая должна была представить Украину на престижном международном конкурсе "Мисс Вселенная" 8 декабря в Атланте (США), получила отказ в получении американской визы. Чтобы участие Украины в мировом конкурсе все же состоялось, я вынуждена обратиться с открытым письмом в Посольство США", - написала она.

По словам Филимоновой, все предыдущие 13 участниц конкурса "Мисс Вселенная" были прекрасно подготовлены, с достойной репутацией, в разные годы получали титулы 1-й, 2-й, 3-й вице-мисс Вселенная и входили в Топ 10, 15, 20 участников соревнований. Они никогда не имели никаких проблем с нарушением дисциплины, а тем более законов, в том числе на территории США.

Как сообщали Українські Новини,  ранее США отказали в визе главе КС Шевчуку из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Также в МИД Украины рассказали, как теперь получать визу в США.

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