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09 декабря 2019, понедельник, 19:00 159
Общество 2019-12-09T19:15:01+02:00
Українські Новини
В МВД РФ заявили, что 125 тыс. жителей Донбассе получили российское гражданство

В МВД РФ заявили, что 125 тыс. жителей Донбассе получили российское гражданство

Анна Рудык
Российское гражданство, МВД РФ, Гражданство РФ
Паспорт России. Фото: pixabay
Паспорт России. Фото: pixabay

125 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел России, передают Українськi Новини.

"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство", – заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Кроме того, в сообщении отмечается, что были внесены изменения в Государственную программу России, в соответствии с которыми с 2020 года Севастополь (аннексированный Крым) войдет в число субъектов, для которых действует особый порядок разработки региональных программ, а статус территории приоритетного заселения закрепляется исключительно за субъектами Дальневосточного федерального округа. 

Как сообщали Українськi Новини, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде.

Ранее РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства.

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