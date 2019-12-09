В МВД РФ заявили, что 125 тыс. жителей Донбассе получили российское гражданство

125 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел России, передают Українськi Новини.

"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство", – заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Кроме того, в сообщении отмечается, что были внесены изменения в Государственную программу России, в соответствии с которыми с 2020 года Севастополь (аннексированный Крым) войдет в число субъектов, для которых действует особый порядок разработки региональных программ, а статус территории приоритетного заселения закрепляется исключительно за субъектами Дальневосточного федерального округа.

Как сообщали Українськi Новини, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде.

Ранее РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства.