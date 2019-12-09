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09 декабря 2019, понедельник, 16:10 1685
Мир 2019-12-09T16:30:02+02:00
Українські Новини
Турция ввела налог для отдыхающих: за проживание в отелях будут взимать 2%

Турция ввела налог для отдыхающих: за проживание в отелях будут взимать 2%

Елизавета Кесельман
Турция, Налог, Отдых, Налог для туристов, Отель
Турция.Фото: pixabay.
Турция.Фото: pixabay.

В Турции в силу вступил закон о введении налога для туристов, касающийся проживания в отелях. В частности, отдыхающие будут выплачивать 2% от стоимости номера. Об этом говорится в сообщении TourismGuncel, передает The Babel.

Отмечается, что налог вводится с 1 января 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года — 2%. В бюджет налог будут уплачивать гостиницы, пансионаты, гостевые дома и другие места, которые принимают туристов. Налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

Парламент Турции принял законопроект в середине ноября. Ранее по инициативе Министерства финансов обсуждался ввод в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1% до 6% стоимости номеров в бюджет. Позже парламентская комиссия решила переложить налог на туристов и изменить его ставку.

Представители туристической отрасли страны раскритиковали такое нововведение, которое, по их мнению, может отпугнуть туристов.

Как сообщали Українські Новини, ранее из Киева запустили новый авиарейс на турецкий курорт, также , в Эстонии вводят туристический налог. Ранее к внедрению туристических налогов присоеденилась и Италия. Страна ввела платный налог на посещение туалетов.

 

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