Акції Ferrexpo продовжують знижуватися другий тиждень поспіль

2-6 грудня 25-29 вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 4,5% до 1,408 фунта стерлінгів за акцію, таким чином продовжуючи знижуватись другий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

2 грудня вартість акцій підвищилася до 1,474 фунта, 3 грудня знизилася до 1,4 фунта.

4 грудня підвищилася до 1,426 фунта, 5 знизилася до 1,398, а 6 грудня вартість акцій підвищилася до 1,48 фунта стерлінгів.В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

Як повідомляли Українські Новини, 25-29 листопада вартість акцій компанії Ferrexpo plc знизилася на 1,2% до 1,434 фунта стерлінгів за акцію.

Раніше Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Також Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.