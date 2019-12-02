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02 декабря 2019, понедельник, 13:31 66
Бизнес 2019-12-02T14:30:03+02:00
Українські Новини
Акции Ferrexpo начали снижаться после двухнедельного повышения

Акции Ferrexpo начали снижаться после двухнедельного повышения

биржевые котировки, Константин Жеваго, Ferrexpo, Акции компаний

25-29 ноября стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 1,2% до 1,434 фунта стерлингов за акцию, таким образом акции начали снижаться после двухнедельного повышения.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

25 ноября стоимость акций повысилась до 1,4755 фунта, 26 ноября - снизилась до 1,466 фунта.

27 ноября стоимость акций повысилась до 1,509 фунта, 28 ноября - снизилась до 1,492 фунта.

29 ноября стоимость акций снизилась до 1,434 фунта.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

Как сообщали Українськi Новини, 18-22 ноября стоимость акций компании Ferrexpo plc повысилась на 5,68% до 1,452 фунта стерлингов за акцию.

Ранее Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo.

Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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