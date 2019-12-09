Подорожание, новые штрафы и акцизы: чего ожидать от "Слуги народа"

В частности, законопроект принес много весомых новшеств, а именно: повышение рентных платежей, новые штрафные санкции и повышение акцизов на сигареты. О том, что изменится после возможного принятия законопроекта во втором чтении и в целом, передает OBOZREVATEL.

Какие налоги и для кого повысят

рентный платеж на железную руду – с 8 до 12% (в принятом законопроекте – до 10%);

налог на вторую продажу квартиры или машины за год – с 5 до 18%;

акциз на электронные сигареты – до 24,2 грн за пачку.

В Кабмине заявили, что впервые бюджет Украины приняли без повышения налогов.

"Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать", – заявил премьер Алексей Гончарук во время принятия документа. Хотя на самом деле некоторые платежи увеличили, но уже после принятия главного финансового документа страны.

Итак, в первую очередь вырастет рентная ставка для тех, кто зарабатывает на железной руде. Сейчас она составляет 8%, а согласно законопроекту №1210 – 10%. Правда, скорее всего, ко второму чтению ставку увеличат до 12% (а хотели до 18%). Эта норма вызвала больше всего споров. Ранее, представители металлургических предприятий заявляли: если налоговые отчисления повысят, конкурировать на мировых рынках будет невозможно.

Еще один "удар" – по табачным компаниям. Для электронных сигарет предусмотрели отдельный акциз. За пачку обычных сигарет с января 2020-го придется отдавать 22,7 грн акциза, а за пачку "сигарет", которые применяют в электронных приспособлениях для курения – 24,2 грн. То есть их цены могут вырасти на 1,5 грн больше, чем цены на обычные сигареты.

Уже в 2021-м акциз на пачку (параллельно будет расти и цена) увеличится до 27,2 грн, а на электронные сигареты – до 29,1 грн.

Больше придется платить и тем, кто часто продает квартиры и машины. За первую продажу, как и сейчас, предусмотрен налог в 5%. А за вторую в течение года – 18% (сейчас 5%).

Проверять и штрафовать будут по-новому

Проверяющим органам дадут больше времени. Продолжительность проверки увеличится практически в два раза (на 5-15 дней). Кроме того, разрешат менять годовой план проверок раз в квартал. Это значит, что четыре раза в год могут делать "сюрпризы" и вносить в список те предприятия, которые раньше не планировали посещать.

Штрафы вырастут в 4 раза. Правда, некоторые санкции при этом снизят. Так, за просрочку уплаты налоговых обязательств придется платить в два раза меньше (за просрочку в уплате до 30 дней штраф будет 5%, а не 10%; а если отсрочка составит более 30 дней – 10%, а не 20%).

Но главное – вводят принцип вины. Если вас оштрафовали, а вы не согласны – именно вам придется доказывать, что вы не виновны.

Налоги на "евробляхи" могут отменить: что предложила "Слуга народа"

В законопроекте также предусматриваются новые зарплаты для тех, кто будет проверять бизнес. Кабмин утвердит для них особую схему должностных окладов. "Порядок установления, приостановления, уменьшения или отмены надбавок, указанных в пунктах пятом – седьмом части второй настоящей статьи, определяются Кабинетом министров Украины", – говорится в законопроекте.

"За" и "против"

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) нашла 11 "проблем" в законопроекте. Среди них – штрафные санкции по налоговым накладным, изменения в правилах трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте.

Кроме того, из Налогового кодекса исключили нормы о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.

"Налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами, не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающим норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов", – заявила представитель ЕБА Анна Деревянко.

А вот авторы законопроекта уверены: документ позволит привлечь в бюджет новые средства.

"Принятие этого законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования и предотвращать использованию агрессивных схем налогового планирования, способствовать внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли, усовершенствует процедуру администрирования налогов и сборов, а также будет способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения", – говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Муса Магомедов заявлял о том, что если принять законопроект №1210 без изменений, Украина потеряет 70% экспорта руды.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отметил, что при принятии законопроекта №1210 необходимо найти "золотую середину" между предложениями отрасли и правительства.

Также Американская торговая палата и Совет предпринимателей при Кабмине призвали парламент не принимать законопроекты №1210 и 1210-1.