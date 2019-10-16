подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 октября 2019, среда, 14:36 692
Верховная Рада и партии 2019-10-16T14:44:12+03:00
Українські Новини
Если принять законопроект №1210 без изменений, Украина потеряет 70% экспорта руды, – нардеп

Если принять законопроект №1210 без изменений, Украина потеряет 70% экспорта руды, – нардеп

Муса Магомедов. Фото: Николай Тимченко/
Муса Магомедов. Фото: Николай Тимченко/"День"

В парламенте кипят страсти вокруг одиозного законопроекта №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Ряд народных депутатов акцентировали на возможных рисках в отношении его принятия без консультаций с бизнесом и экспертами. Поэтому попытались донести большинству - чем грозят положения документа реальному сектору и экономике в целом.

Об этом сообщил веб-сайт "5 канала".

"Я по-прежнему надеюсь, что хватит мудрости не принимать его в том виде, в котором он предлагается. Но если это произойдет, то первое - мы потеряем 70% экспорта руды, как страна. Мы потеряем валютную выручку весьма существенную, мы потеряем поступления в бюджет. Расчетно это примерно 12% существующих платежей", - пояснил депутат Верховной Рады Украины (внефракционный) Муса Магомедов.

На новом пленарной неделе Верховная Рада Украины перешла к рассмотрению законопроектив по полной процедуре, а потому противоречивый законопроект №1210 о повышении ренты - пока не рассмотрели.

Напомним, по данным международной аудиторской компании PWC, в случае принятия закона добывать железную руду в Украине станет дороже чем в России в 9 раз. Чем сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке.

Больше новостей о: Муса Магомедов Верховная Рада Украины Законопроект №1210 Добыча железной руды

Архив
Новости
Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко 16:26
Рябошапка не явился на доклад по реформе Генпрокуратуры 16:11
НАБУ проводит неотложные обыски в Черновицком облсовете 16:04
Депутат Бужанский требует от Генпрокурора объяснить, почему он не расследует панамские офшоры Порошенко 15:56
Национальность, родной язык и умение читать: какие вопросы зададут украинцам во время переписи-2020 15:54
больше новостей
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же 12:52
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
Посадок нет, Богдан за@бал: Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском 16:53
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП 21:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok