Если принять законопроект №1210 без изменений, Украина потеряет 70% экспорта руды, – нардеп

В парламенте кипят страсти вокруг одиозного законопроекта №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Ряд народных депутатов акцентировали на возможных рисках в отношении его принятия без консультаций с бизнесом и экспертами. Поэтому попытались донести большинству - чем грозят положения документа реальному сектору и экономике в целом.

Об этом сообщил веб-сайт "5 канала".

"Я по-прежнему надеюсь, что хватит мудрости не принимать его в том виде, в котором он предлагается. Но если это произойдет, то первое - мы потеряем 70% экспорта руды, как страна. Мы потеряем валютную выручку весьма существенную, мы потеряем поступления в бюджет. Расчетно это примерно 12% существующих платежей", - пояснил депутат Верховной Рады Украины (внефракционный) Муса Магомедов.

На новом пленарной неделе Верховная Рада Украины перешла к рассмотрению законопроектив по полной процедуре, а потому противоречивый законопроект №1210 о повышении ренты - пока не рассмотрели.

Напомним, по данным международной аудиторской компании PWC, в случае принятия закона добывать железную руду в Украине станет дороже чем в России в 9 раз. Чем сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке.