Гетманцев о законопроекте №1210: Надо искать "золотую середину" между предложениями отрасли и правительства

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что в случае принятия законопроекта №1210 в нынешней редакции железорудные предприятия начнут терять по 8,5 млрд гривен в год.

Об этом сообщил веб-сайт "5 канала".

"Мы рассмотрели предложения от отрасли, от правительства - мы считаем, что где-то надо найти "золотую середину", потому что они между собой договориться не могут", - отметил Гетманцев.

Между тем в регионах Украины уже начали бастовать - сотрудники горнодобывающей отрасли в Кривом Роге (Днепропетровская область) на днях вышли к зданию горсовета с призывом не допустить принятия этого законопроекта. Митингующие уверены, что резкое повышение ренты негативно скажется на их зарплатах или вообще оставит людей без работы.

Напомним, поданные в Верховную Раду Украины фракцией "Слуга народа" законопроекты №1210 и №1210-1 предусматривают значительный рост стоимости добычи и переработки железной руды в Украине. По оценкам участников рынка, это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

В результате, по данным международной аудиторской компании PWC, добывать руду в Украине будет дороже чем в России в 9 раз. Этим сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке. Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата выступили против данных законопроектов.