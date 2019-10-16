подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Гетманцев о законопроекте №1210: Надо искать "золотую середину" между предложениями отрасли и правительства
16 октября 2019, среда, 16:49 466
Экономика 2019-10-16T16:55:02+03:00
Українські Новини
Гетманцев о законопроекте №1210: Надо искать "золотую середину" между предложениями отрасли и правительства

Гетманцев о законопроекте №1210: Надо искать "золотую середину" между предложениями отрасли и правительства

Даниил Гетманцев. Фото: mygazeta.com
Даниил Гетманцев. Фото: mygazeta.com

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что в случае принятия законопроекта №1210 в нынешней редакции железорудные предприятия начнут терять по 8,5 млрд гривен в год.

Об этом сообщил веб-сайт "5 канала".

"Мы рассмотрели предложения от отрасли, от правительства - мы считаем, что где-то надо найти "золотую середину", потому что они между собой договориться не могут", - отметил Гетманцев.

Между тем в регионах Украины уже начали бастовать - сотрудники горнодобывающей отрасли в Кривом Роге (Днепропетровская область) на днях вышли к зданию горсовета с призывом не допустить принятия этого законопроекта. Митингующие уверены, что резкое повышение ренты негативно скажется на их зарплатах или вообще оставит людей без работы.

Напомним, поданные в Верховную Раду Украины фракцией "Слуга народа" законопроекты №1210 и №1210-1 предусматривают значительный рост стоимости добычи и переработки железной руды в Украине. По оценкам участников рынка, это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

В результате, по данным международной аудиторской компании PWC, добывать руду в Украине будет дороже чем в России в 9 раз. Этим сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке. Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата выступили против данных законопроектов.

Больше новостей о: Верховная Рада Украины Даниил Гетманцев Законопроект №1210 Добыча железной руды

Архив
Новости
В Египте археологи нашли 20 древних деревянных гробов 17:05
Первая и главная обеспокоенность: В ООН возмутились безнаказанностью нападений на журналистов 16:56
Гетманцев о законопроекте №1210: Надо искать "золотую середину" между предложениями отрасли и правительства 16:49
Кабмин Гончарука не контролирует "Центрэнерго" и энергетику в целом, – Марунич 16:42
Совгиря от "Слуги народа" назначена представителем Рады в Конституционном Суде 16:36
больше новостей
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же 12:52
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
Посадок нет, Богдан за@бал: Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском 16:53
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП 21:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok