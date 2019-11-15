подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 08:19 1058
Налоги 2019-11-15T09:18:59+02:00
Українські Новини
Президента просят защитить бизнес от "налогового террора" законопроектов №1210 и 1210-1

Президента просят защитить бизнес от "налогового террора" законопроектов №1210 и 1210-1

Верховная Рада, Налоги, Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Анна Деревянко

На официальном интернет-представительстве Президента Украины зарегистрировано петицию №22/078600-эп - об отзыве законопроектов №1210 и 1210-1, как таких "имеющих характер налогового террора", - сказано в петиции.

Петицию зарегистрировала Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины.
- Законопроекты №1210 и №1210-1 вызвали удивление и негативную реакцию бизнес-сообщества, вводя достаточно противоречивые изменения в налоговое законодательство, среди которых увеличение сроков проведения проверок налогоплательщиков контролирующими органами, освобождение от ответственности должностных лиц контролирующих органов, увеличение рентной платы за железную руду, существенное повышение ставок акцизного налога и т.д. - говорится в петиции.
Авторы петиции напоминают, что один из упомянутых законопроектов - №1210-1 - уже был официально отозван, но тем не менее, "почему-то" запланирован к рассмотрению, сегодня, 15 ноября.
- Призываем Вас как Президента Украины обеспечить отзыв проектов Законов Украины №1210 и №1210-1, как имеющих характер налогового террора - говорится в петиции.
- Действительно, это давление на бизнес. Действительно это налоговый террор. Отменяется персональная ответственность налоговых инспекторов, вдвое увеличиваются сроки проведения проверок, ужесточаются санкции по налоговым накладным - перечисляет негативы законопроектов народный депутат Алексей Гончаренко, член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.
Народный депутат отметил, что и Европейская Бизнес Ассоциация, и Американская торговая палата уже крайне негативно оценили упомянутые законопроекты и уже отправили соответствующие обращения в Верховную Раду Украины.
Напомним, ранее в Европейской Бизнес Ассоциации определили 11 системных проблем упомянутых законопроектов. В частности, в ЕВА выступили категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте, и тому подобное.
Особое внимание в ЕВА обратили на исключение из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.
- налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающим норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов - советует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.
В Американской торговой палате также призвали депутатов не принимать упомянутые законопроекты, а взамен продолжить диалог с бизнесом и экспертной средой.
- Благоразумие и предсказуемость налоговой политики является одной из ключевых предпосылок экономического роста Украины. Бизнес-сообщество страны выразила существенное беспокойство по нынешней редакции законопроектов №1210 и 1210-1 и призывает Верховную Раду не рассматривать эти законодательные инициативы без значительного совершенствования - заявили в Американской торговой палате.

Больше новостей о: Верховная Рада Налоги Американская торговая палата Европейская Бизнес Ассоциация Анна Деревянко

Архив
Новости
"Фармак" провел телемост о влиянии пробиотиков на здоровье человека 09:47 Пресс-релиз
Рынок земли выгоден не только фермерам, но и химпрому, - эксперт 09:43
Венеция. Скриншот: Instagram/ abc_diario
В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за сильнейшего наводнения 09:37
Давление и шантаж не пройдет, - в МИДе прокомментировали отношения Украины и Венгрии 09:32
Депутат Поляков заявляет, что его хотят изгнать из фракции "Слуги народа" 09:05
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки 10:52
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - ВМСУ 19:59
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok